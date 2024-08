Nouvelle polémique à venir pour le RS Berkane ?

Un flocage qui fâche.

Alors que les tours préliminaires des compétitions africaines reprennent, la RS Berkane sème une fois de plus la discorde. Exemptée du premier tour de la Coupe de la CAF, l’équipe marocaine attend de pied ferme son futur adversaire, mais c’est son futur maillot qui a lancé les polémiques. D’après la presse marocaine, le club a prévu d’arborer une tunique floquée de la carte du Maroc incluant le Sahara occidental.

Ce même symbole avait déclenché une tempête lors de la dernière édition, poussant la CAF à sanctionner l’USM Alger de deux défaites sur tapis vert, pour avoir refusé de jouer contre une équipe affichant ce motif controversé. La décision finale du Tribunal arbitral du sport se fait toujours attendre, laissant planer un flou pesant sur la prochaine phase de groupes. Pour rappel, le Sahara occidental est un territoire revendiqué par le Royaume depuis 1975, mais pour l’indépendance de laquelle l’Algérie milite.

En face, l’Algérie crie à la provocation et accuse la CAF de laxisme, tandis que le Raja Casablanca et l’AS FAR s’apprêtent eux aussi à jouer la carte de la discorde. Avec une CAF qui n’a pas encore tranché, le match s’annonce tendu, sur et en dehors des terrains. Les premières étincelles d’un incendie à venir ?

