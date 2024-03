Le stade de Colombes s'est refait une beauté pour les JO 2024

Ici c’est Colombes.

Il y avait du beau monde ce mardi pour célébrer la rénovation du mythique stade Yves-du-Manoir. De Tony Estanguet à Amélie Oudéa-Castera, en passant par Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, tous étaient réunis à Colombes pour inaugurer la nouvelle pelouse synthétique, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Cent ans après avoir accueilli les premières olympiades parisiennes, l’enceinte s’est refait une beauté et compte désormais « sept nouveaux terrains de football et de rugby, un nouvel anneau d’athlétisme et trois nouveaux terrains de couleur bleue », explique Franceinfo. Un coup de neuf idéal pour un stade destiné à accueillir les épreuves masculines et féminines de hockey sur gazon cet été.

Un choix dont s’est félicité le président du COJO Tony Estanguet auprès du Figaro : « Il y a eu un énorme effort de réalisé par le meilleur de la construction française. Cela laissera un héritage pour la Fédération française de hockey, mais aussi pour la population locale. » Un investissement de (très) grande ampleur qui a coûté près de 90 millions d’euros pour le seul équipement sportif qui va connaître une deuxième olympiade après celle de 1924. « Il y a 22 mois, nous posions la première pierre d’un impressionnant chantier sur 18 hectares. Aujourd’hui, c’est un complexe à la pointe de la modernité que nous inaugurons », s’est réjoui Georges Siffredi.

Dans sa longue histoire, le stade Yves-du-Manoir a notamment accueilli les grandes heures du rugby et du football tricolore, dont la finale du Mondial 1938. Résidence des Bleus de 1924 à 1972, il est également le théâtre des Pingouins du Racing Club de France depuis toujours. Les plus anciens se souviennent peut-être de cette soirée de mars 1969, lorsque 63 638 fans avaient assisté au quart de finale de Coupe des clubs champions entre l’Ajax et le Benfica Lisbonne.

Si le PSG cherche un autre stade francilien mythique pour son déménagement…

