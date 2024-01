Racisme dans le parcage lillois : « Un gros sentiment de dégoût »

Lors des seizièmes de finale de la Coupe de France entre le Racing Club de France et Lille, des chants racistes provenant du parcage lillois sont venus gâcher la fête et rappeler que ces actes abjects continuent de gangrener les tribunes françaises. Robin et Thomas, deux supporters du LOSC présents au stade, témoignent.

Encore. Encore une fois, un match de football a été émaillé de propos racistes. Cette fois, c’est au stade Walter-Luzi de Chambly dimanche que tout s’est passé. À la mi-temps des 16es de finale de la Coupe de France entre le Racing Club de France et le LOSC, des « supporters » des Dogues ont proféré des insultes envers le gardien adverse avant de s’en prendre à des enfants, participants au traditionnel challenge. Depuis, le club de la capitale des Flandres a pris la parole et a lancé un appel à témoins. Les supporters lillois présents, eux, ont rapidement dénoncé ces faits intolérables sur les réseaux sociaux. Robin et Thomas font partie de ceux qui veulent faire barrage à ces comportements.

Robin, amoureux du LOSC depuis 2011

« C’est la première fois que je prends de pleine face le racisme dans un stade, mais j’ai déjà entendu parler des problèmes avec la DVE, les Dogues Virage Est. C’est d’ailleurs pour ça qu’à Pierre-Mauroy, je suis en tribune sud. Le problème, c’est qu’en déplacement, je m’y trouve confronté quand même… À la mi-temps, j’entends un premier “Sale noir !” Je suis un peu sous le choc, je me demande si j’ai bien entendu. Autour de moi, personne ne sait trop comment réagir. Puis cinq secondes plus tard, j’entends “Va te faire enculer, sale noir !” en boucle, au moins à cinq, six reprises. Je tourne ma tête, je regarde vers le parcage et à quelques mètres de moi il y avait trois membres qui étaient agrippés au grillage en train d’insulter le gardien du Racing. C’était ignoble. […] Mais le pire s’est produit lors de l’animation à la mi-temps. Ils se sont mis à insulter des petits de 8, 9 ans qui frappaient au but en lâchant des “Sales bougnoules, sales noirs”, immonde !

Je suis fier de la réaction des vrais supporters lillois, qui doivent tout sauf être assimilés à ces gars-là. Romain

La seconde mi-temps, je ne l’ai pas vécue pareil, je n’avais qu’une envie, c’était de rentrer chez moi. Ce n’était pas confortable, de se dire que j’étais à côté, mais que je ne pouvais rien faire, j’étais totalement impuissant. […] Aujourd’hui, c’est la première fois après des années de silence que les gens osent dénoncer ces actes, donc autant en profiter, toucher le plus grand nombre possible et faire en sorte que ça cesse, même si c’est très ancré. Le fait de dénoncer ces actes racistes massivement permet de moins avoir peur des représailles. On a créé un petit groupe sur Twitter (désormais X) pour en parler, récolter des preuves et des témoignages dans le but de faire bouger les choses. On est en contact avec le LOSC. Je leur ai envoyé les vidéos des individus en question que j’ai réussi à prendre discrètement à la mi-temps, mais ces gars-là sont protégés, donc on verra bien, le club a les cartes entre ses mains… En tout cas, je suis fier de la réaction des vrais supporters lillois, qui doivent tout sauf être assimilés à ces gars-là. »

Thomas, supporter lillois depuis 15 ans

« Déjà en 2021, le club avait fait un communiqué pour dénoncer des faits de racisme, mais il n’y avait pas eu de suite. Là, j’étais présent, j’ai tout vu, tout entendu. L’affaire de Mike Maignan, notre ancien gardien, la veille m’a aussi fait réfléchir, et je me suis dit qu’il fallait que je témoigne, que j’y aille et que j’aide toutes les personnes qui avaient déjà pris la parole pour lutter contre le racisme. L’effet de groupe aide forcément à se mobiliser et on sent aussi que c’est important de prendre la parole pour montrer que ces hooligans ne correspondent pas du tout la majorité des supporters lillois.

Il a mimé la moustache d’Hitler avec les deux doigts sous le nez. Thomas

Quand la personne a commencé à proférer les insultes racistes, on s’est tous regardés, totalement scotchés. Il a également mimé la moustache d’Hitler avec les deux doigts sous le nez. On était tous désarçonnés, on a eu un gros sentiment de dégoût. On était désolés pour les gens, on n’avait juste plus envie de chanter et de rester au stade, mais simplement que ça se termine. Une personne a tenté de s’interposer, mais il s’est pris un gros coup de pression par trois mecs encapuchonnés qui lui ont crié “Toi, à la fin du match, on t’attend.” L’homme est parti directement du stade après cet incident, il n’a même pas vu la fin du match. Et si même on avait agi, pour ressortir, on était obligés de passer devant le parcage, donc ils nous auraient forcément attendus, et ça aurait mal terminé. Ces mecs-là, c’est des hooligans, pas des supporters. […] Pour les gens identifiés, il faut une interdiction de stade à vie, ils n’ont rien à faire dans des tribunes. Après, mis à part faire changer les mentalités des gens en prenant la parole, retrouver les auteurs de chants racistes et les sanctionner lourdement, pour le moment je ne vois pas d’autres solutions. Mais avec toute la médiatisation de cette affaire, je ne sais pas si on peut dire que les coupables flippent, mais en tout cas ils ne doivent pas être sereins. »

