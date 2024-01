Victime d’insultes racistes, Mike Maignan interrompt le match entre Milan et l’Udinese

Du dégoût, encore et toujours.

En déplacement sur la pelouse de l’Udinese ce samedi, Mike Maignan et l’AC Milan ont décidé de frapper un grand coup. Visé par des chants racistes, le gardien français a signalé l’incident à l’arbitre vers la demi-heure de jeu, mimant des gestes de singe et entraînant un premier appel du speaker aux supporters du Stadio Friuli.

Quelques minutes plus tard, face à l’insistance des injures dans son dos, le portier a carrément enlevé ses gants pour quitter la pelouse. Ses coéquipiers milanais l’ont rapidement suivi dans le couloir de l’enceinte du Frioul. Le match a alors été interrompu pendant 10 minutes avant que l’international tricolore ne revienne sur le rectangle vert, soutenu et accompagné par les joueurs de l’AC Milan et certains de l’Udinese. Il encaissera un but dans la foulée, mais l’essentiel est ailleurs.

Magic Mike avait déjà prévenu, quand est-ce qu’on guérira ?

