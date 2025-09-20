L’AC Milan en balade à Udine

Udinese 0-3 AC Milan

Buts : Pulisic (40e et 53e) et Fofana (46e) pour l’AC Milan

Captain America.

Rare équipe encore invaincue en Serie A avant cette rencontre, Udinese a perdu son invincibilité en s’inclinant lourdement face à l’AC Milan au Stadio Friuli (0-3).

Pour s’imposer à Udine, l’AC Milan de Massimiliano Allegri, suspendu pour cette rencontre, a abattu sa carte Christian Pulisic. C’est bien simple, l’Américain a tout fait. C’est lui qui a ouvert le score en renard des surfaces après un arrêt de Răzvan Sava qui a évité le CSC de Thomas Kristensen (0-1, 40e). C’est ensuite lui qui a gêné la relance de Jesper Karlström pour permettre à Youssouf Fofana de doubler la marque (0-2, 46e). Et c’est enfin lui qui a scellé la victoire en s’offrant un doublé sur une passe décisive d’Adrien Rabiot (0-3, 53e). De quoi permettre à Christian Pulisic d’être co-meilleur buteur de Serie A avec 3 pions et à l’AC Milan de grimper provisoirement sur le podium et de revenir à une unité de la Juventus, actuel leader.

Et si c’était l’année de l’AC Milan ?

Matteo Gabbia : « Mike Maignan va bien »