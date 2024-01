Racing-Lille ne se jouera pas à Pierre Mauroy

Les fins de mois semblent compliquées en Ligue 1 en ce moment.

Après sa victoire écrasante sur les Golden Lions (12-0) en 32e de finale de Coupe de France, le LOSC a tiré le Racing Club de France pour le tour suivant. Ce dernier a la mission d’accueillir les Lillois, mais la tâche s’est compliquée. Leur stade d’origine, Yves-le-Manoir étant en pleine rénovation pour les Jeux olympiques, le Racing est obligé de délocaliser ses rencontres à Versailles ou à Boulogne-Billancourt. Le club de National 2 espérait donc inverser la rencontre à l’image d’Orléans-PSG, mais selon Patrick Norbert, président du club colombien, les conditions établies par les Dogues laissent à désirer : « Les dirigeants lillois nous ont proposé de venir jouer chez eux mais à leurs conditions et sans faire de concessions financières. Ils veulent déduire 35 % de la recette pour leur frais d’organisation puis diviser ce qui reste par deux avec une part pour Lille et l’autre pour le Racing. Ce n’est pas satisfaisant », a-t-il déploré dans les colonnes du Parisien.

Le match devrait donc se tenir à Chambly après avoir essuyé des refus du Paris FC et de Créteil. Le stade Walter-Luzi de Chambly dispose d’une capacité de 4 500 places et avait accueilli le tour précédent de la Coupe de France voyant le RCFF éliminer Chambly (1-2). « J’ai été séduit par l’accueil et la gentillesse du président du FC Chambly (Fulvio Luzi, NDLR) », confie Patrick Norbert.

Les matchs de Coupe de France devraient se jouer au Rat Stadion.

