Didier Ollé-Nicolle blanchi après les soupçons d’agression sexuelle

Ça s’arrête là.

Soupçonné d’avoir agressé sexuellement une joueuse du PSG à l’époque où il était entraîneur de la section féminine, Didier Ollé-Nicolle a bénéficié d’un non-lieu, rapporte Le Parisien. Le club de la capitale avait mis son coach à pied suite à l’ouverture d’une information judiciaire au printemps 2022.

« Didier Ollé-Nicolle, qui a dénoncé dès le début de cette affaire le caractère mensonger des accusations portées à son encontre et l’instrumentalisation qui en était faite, se réjouit de ces deux décisions qui le mettent totalement hors de cause après de nombreux mois d’enquête », a commenté son avocat, Me Guillaume Traynard, faisant aussi référence à la plainte classée sans suite de Kadidiatou Diani.