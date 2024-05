Pour Jean-Clair Todibo, le meilleur joueur du monde est...

… Kylian Mbappé, évidemment !

Interrogé par Prime Vidéo, Jean-Clair Todibo a manifesté une certaine admiration pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce dernier, qui a annoncé son départ du club de la capitale il y a peu, n’a en effet pas d’égal aux yeux du défenseur de Nice. « C’est un joueur qui peut tout faire en termes de créativité, devant la cage », a ainsi noté l’arrière central.

Et l’ancien de Barcelone ou de Toulouse de poursuivre : « Il est agile, et à l’aise balle au pied. Je ne vais pas faire de dessin, mais c’est pour moi le meilleur joueur du monde. Je me régale lorsque je défends contre lui, j’aime tellement le duel que je prends du plaisir face à lui. »

Masochiste, va.