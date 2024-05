Kylian Mbappé officialise son départ du PSG

Dis moi pas qu’c’est pas vrai !

Kylian Mbappé a mis fin au « suspense » ce vendredi par le biais d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux : il quittera bel et bien le PSG cet été, au terme de son contrat. « C’est ma dernière année au Paris Saint-Germain, je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines, jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche », explique-t-il.

« C’est beaucoup d’émotion, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », poursuit le meilleur buteur de l’histoire du club, en remerciant les coéquipiers, les entraîneurs, les directeurs sportifs et « l’ensemble des gens au club, ceux que les gens ne voient pas », qu’il a côtoyés depuis son arrivée dans la capitale en 2017. « Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile d’annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j’ai toujours connu. Je pense que j’avais besoin d’un nouveau challenge après sept années », glisse-t-il ensuite.

Le numéro 7 a terminé son discours en s’adressant aux supporters : « Je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant sept ans, mais je n’ai jamais voulu tricher, j’ai toujours voulu être performant. Le PSG ne laisse personne indifférent. On peut l’aimer, on peut le détester, moi j’ai choisi de l’aimer. Et je l’ai fait pendant sept ans, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais à aucun moment je regrette d’avoir signé dans ce club prestigieux. (…) J’ai essayé de donner la meilleure version de moi-même. »

