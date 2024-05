Quand André Ayew se faisait disputer par une « mémé de 70 ans »

C’est l’heure des retrouvailles !

À l’occasion de la 34e et ultime journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Havre. Recruté par le HAC en novembre 2023 et ancien du club phocéen, André Ayew va donc croiser son ex… qu’il n’a bien évidemment jamais oubliée, en témoignent ses propos dans les colonnes de La Provence : « L a ville vit pour le club qui est le centre de l’attention. Quand l’OM gagne, la ville vit une bonne semaine, on le sent quand on sort. Quand ça ne va pas, la ville est calme. Il y a peu de clubs comme ça. Du coup, il y a énormément de pression, et c’est très, très dur. Les gens vont travailler pour avoir un salaire et aller au stade. Ils donnent tout ce qu’ils ont dans leur poche ou leur cœur pour l’OM. Tout le monde ne le comprend peut-être pas. C’est pour cela que c’est dur. »

Encore un peu, avec une belle anecdote faisant intervenir une grand-mère en prime ? « Tous les gros clubs ont la pression d’un peuple qui vit pour lui. Quand on perdait et qu’on allait en ville, la mémé de 70 ans nous disait qu’on avait fait n’importe quoi. Quand je perdais avec West Ham, les supporters n’étaient pas contents, mais ce n’était pas la fin du monde. À Marseille, c’est presque la fin du monde. On est là pour faire plaisir au peuple marseillais. Il faut du temps pour le comprendre et avoir les épaules pour y faire face. Et ça ne changera jamais. Que le club soit dans une période financière magnifique ou difficile, les demandes du peuple resteront les mêmes. Il faudra toujours des solutions pour lui donner ce qu’il veut. On est obligé de toujours tout donner, de mouiller le maillot. »

Merci pour cette explication, lucide et argumentée.