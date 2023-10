Marseille maîtrise le HAC

Marseille 3-0 Le Havre

Buts : Sangante (19e, C.S.C.), Aubameyang (21e) & I. Sarr (84e) pour l’OM

Expulsion : R. Ndiaye (40e) pour le HAC

Huit jours après sa signature à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso tient sa première victoire dans sa nouvelle fonction. Un succès tranquille et net (3-0) contre le promu havrais – qui a joué à dix pendant 50 minutes – grâce notamment à un Pierre-Emerick Aubamayeng inspiré (un but, une passe décisive) et un Amine Harit irrésistible (une offrande, 91% de passes réussies, quatre passes clés, des différences créées à gogo). Après deux rencontres frustrantes à Monaco (défaite 3-2) et en Ligue Europa contre Brighton (2-2), les Phocéens passent provisoirement sixièmes, signent une copie aboutie et par la même occasion un clean sheet qui va faire du bien.

Les deux minutes de bascule

Après un quart d’heure de bataille dans l’entrejeu, Iliman Ndiaye a percé le bloc normand et provoqué le pion contre son camp du capitaine Arouna Sangante (1-0, 19e). Les Marseillais n’ont pas levé le pied et leur but du break, dans la foulée, sera beaucoup plus honorable. Lorsque les Havrais ont arrêté de s’accrocher illicitement aux basques d’Amine Harit, ce dernier s’est projeté, a fixé, et a glissé une offrande à Aubameyang, auteur d’un délicieux piqué pour sa première réalisation en Ligue 1 depuis plus de dix ans (2-0, 21e). Un petit bijou, ni plus ni moins, et une stat’ insolente : deux frappes, une seule cadrée, et deux buts. Par la suite, Sangante (37e) et Oualid El Hajjam (45e+2) se sont opposés à Aubame, à chaque fois après des déboulés côté droit signés Ismaïla Sarr et Ndiaye.

Dans le même temps, le HAC a continué les fautes et Rassoul Ndiaye s’est mangé un deuxième jaune avant même la pause (40e), comme si les visiteurs n’étaient pas déjà assez à l’agonie. En deuxième, l’intenable Harit, Ndiaye (49e) ou Aubameyang (52e) ont continué le show en profitant de quelques boulevards, Arthur Desmas se mettant en évidence pour retarder l’échéance. Mais Sarr, tout proche d’offrir une passe décisive à Ndiaye quelques secondes auparavant (81e), a fini par porter le score à 3-0 après un super travail de PEA symbolisé par cette talonnade bien sentie (3-0, 84e). Malgré les efforts de Mohamed Bayo et l’entrée de Nabil Alioui, Le Havre ne sera jamais revenu dans le match (un tir cadré), ayant déjà presque rendu les armes en milieu de premier acte.

OM (4-3-3) : P. López – Clauss, Mbemba (Nadir, 88e), Balerdi, Murillo – Ounahi (Kondogbia, 74e), Rongier (c), Harit (Vitinha, 79e) – I. Ndiaye (B. Meïté, 89e), Aubameyang, I. Sarr (Soglo, 89e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

HAC (4-2-3-1) : Desmas – El Hajjam, Sangante (c), G. Lloris, Operi – R. N’Diaye, A. Touré – Nego (N. Alioui, 60e), Kechta (Kuzyaev, 60e), Casimir (I. Soumaré, 70e) – Bayo (Grandsir, 70e). Entraîneur : Luka Elsner.

Revivez OM-Le Havre (3-0)