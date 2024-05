Kylian Mbappé : « Partir, ça déchire un peu le cœur »

Merci mon Kyky.

Au lendemain de ses adieux au Parc des Princes, Kylian Mbappé est revenu sur son départ du PSG à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP. Le meilleur joueur de la saison, un titre qu’il a reçu pour la cinquième fois, a fait vibrer la corde nostalgique au moment de regarder dans le rétro. « C’est difficile, c’est une page qui se tourne. Tu peux préparer tout ce que tu veux, tu peux anticiper, ça fait quelque chose quand le moment est là, a-t-il expliqué. J’ai essayé d’être le digne représentant de ce championnat. Je pars la tête haute, en ayant fait tout ce que j’ai voulu faire. »

𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝟓 ⭐️ 5e Trophée UNFP consécutif de meilleur joueur de @Ligue1Ubereats pour @kylianmbappe Félicitations, au revoir et à… bientôt Kylian 📷 #TropheesUNFP pic.twitter.com/VTptBwJfTC — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

« Ca va me manquer, c’est sûr, a-t-il poursuivi. Ce qui arrive est très excitant, mais c’est autre chose. On a beaucoup misé sur moi, j’ai essayé d’être à la hauteur, avec mes réussites et mes échecs. (…) C’était un long chemin, je suis très content d’avoir pu participer, à mon échelle, à une partie de l’histoire du championnat. Partir, ça déchire un peu le cœur. Je vais quitter mon pays, que je n’avais jamais quitté auparavant. Avant d’être des joueurs, on est des hommes. Aujourd’hui, je suis juste un gars de 25 ans qui a kiffé et qui a bouclé la boucle. »

C’est quand même mieux quand il parle avec le cœur.