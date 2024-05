Les Parisiennes préférées à l’OL aux Trophées UNFP

Ici c’est… Paris !

Les deux clubs phares de la capitale, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, ont dominé les Trophées UNFP dans les catégories féminines. L’attaquante du PSG Tabitha Chawinga, meilleure buteuse du championnat, a été sacrée meilleure joueuse de D1. La Malawite sera l’un des principaux atouts de son équipe dans la quête du titre, vendredi soir, contre l’OL. Elle a été préférée à Grace Geyoro, Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Sakina Karchaoui. Le Paris FC, qui jouera pour la troisième place contre Reims vendredi, a eu sa part avec Chiamaka Nnadozie, meilleure gardienne, et Louna Ribadeira, élue espoir féminin.

Rien pour l’OL en revanche, malgré le cavalier seul des Fenottes tout au long de la saison. Les 13 petits buts encaissés par la défense lyonnaise n’ont même pas suffi à Christiane Endler pour conserver son titre de meilleure gardienne, elle qui avait été récompensée en 2021, 2022 et 2023.

On attend la réponse vendredi lors de la finale du championnat.