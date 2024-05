D1 féminine : le PSG premier qualifié pour la finale des playoffs

Paris Saint-Germain 2-2 (5-4 tab) Paris FC

Buts : Geyoro (52e), Katoto (72e) pour le PSG // Mateo (36e), Corboz (56e) pour le Paris FC

Tirs-au-but réussis : Greboval, Thiney, Le Mouel, Sissoko // Karchaoui, Katoto, Baltimore, Martens

Tir-au-but manqué : Bourdieu

Chez les filles, on sait gagner des demi-finales.

Cinq jours après la défaite des garçons du PSG face à Dortmund en demi-finale, les filles ont elles remporté la leur, toujours au Parc des Princes, mais cette fois-ci en playoffs de la D1 féminine, face au voisin du Paris FC (2-2, 5-4 tab). Les filles de Jocelyn Prêcheur ont tout de même été obligées de passer par les tirs-au-but pour gratter le premier ticket pour la finale, où elles affronteront le gagnant du duel entre l’Olympique lyonnais et Reims prévu dimanche à 16h45.

Dans une rencontre qui a tardé à se décanter, ce sont les locales qui signent la première occasion, avec une frappe en pivot de Marie-Antoinette Katoto, obligeant Chiamaka Nnadozie à un arrêt réflexe (11e). Louna Ribadeira lui répond mais sa frappe à ras-de-terre est captée sans soucis par Katarzyna Kiedrzynek (13e). La suite de la partie sera un concours de sprint, avec Katoto d’un côté, rattrapée par Lou Bogaert alors qu’elle remisait pour Grace Geyoro au second poteau (20e), puis Julie Dufour de l’autre côté, qui préfère foncer tête baissée et s’enfermer (21e). Puis comme chez les garçons, Katoto trouve le montant du PFC après une longue séquence de passes parisiennes (30e), avant de tenter un petit retourné (33e). Après une frapasse de Gaëtane Thiney, le Paris FC va ouvrir le score sur une mésentente entre Eva Gaetino et Kiedrzynek, qui profite à Clara Mateo (0-1, 36e). Les filles de Soubeyrand passent proche de doubler la mise sur une série de tentatives sur corner, mais Julie Dufour envoie dans les airs pour conclure (39e). Juste avant la pause Tabitha Chawinga, pas trop en vue en première période, prend sa chance sur un basculement du jeu mais croise trop sa frappe et ça file devant la cage de Nnadozie… en six mètres (43e).

La deuxième période démarre elle beaucoup plus fort, avec un but refusé pour hors-jeu à Grace Geyoro, qui donne l’occasion à Audrey Gerbel de faire usage de la sonorisation des arbitres (48e). Même si pas grand monde ne l’a entendu au Parc. La capitaine du PSG aura l’occasion de se refaire la fraise dans la foulée, après un pénalty sifflé pour une faute de Julie Soyer sur Sakina Karchaoui (1-1, 52e). Le Paris FC réagit dans la foulée et repasse devant sur un contre mené par Thiney, qui sert Dufour à gauche. La jeune ailière sent bien le coup et remet d’un piqué entre les deux défenseuses du PSG pour trouver Daphnée Corboz, qui file seule au but (1-2, 56e). Les pensionnaires de Charléty ne tiennent ensuite que grâce à leur dernier rempart, Chiamaka Nnadozie, qui s’impose deux fois devant la paire Martens-Chawinga (70e, 71e, 75e) avant que Sandy Baltimore n’envoie une galette pour Katoto au second poteau, qui n’a plus qu’à pousser au fond (2-2, 72e). La fin du temps réglementaire sera totalement folle : lancée par Mathilde Bourdieu, Kessya Bussy bute sur Kiedrzynek en un-contre-un. La gardienne polonaise relâche devant Bourdieu qui manque sa reprise, puis relance dans la foulée pour Chawinga, qui voit encore Nnadozie surgir pour tacler loin de sa surface (90e+3). La gardienne nigériane va s’offrir un double arrêt de folie en toute fin de rencontre, avec une claquette sur un ballon de Katoto qui ne franchit pas la ligne entièrement puis devant Geyoro à la reprise au second poteau, alors que Kessya Bussy s’écroule en pensant que la première occasion est entrée (90e+7).

Mais quel exploit de Nnadozie qui réalise une double parade sensationnelle pour amener le Paris FC aux tirs au but !#PSGPFC | #D1Arkema pic.twitter.com/ImmVrnqMbt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2024

L’héroïque gardienne du Paris FC, auteure de plusieurs arrêts de pénalties cette saison, n’aura pas suffit lors de la séance de tirs-au-but, où Mathilde Bourdieu, deuxième tireuse de son équipe, a envoyé le sien dans les gants de Kiedrzynek. Les joueuses du PSG elles font carton plein et exultent sur le nouveau pénalty gagnant de la capitaine Grace Geyoro. De quoi donner de la joie aux quelques 5 971 supporters parisiens présents. Les joueuses profitent même des préparatifs pour les adieux du Kyks dimanche et se hissent sur le podium mis en place devant les ultras d’Auteuil.

Vers le 328372893e PSG-OL de la saison en finale ?

Paris Saint-Germain (3-5-2) : Kiedrzynek – Samoura (Martens, 46e), Gaetino, De Almeida – Le Guilly (Elimbi Gilbert, 65e), Baltimore, Groenen (Albert, 87e), Geyoro, Karchaoui – Katoto, Chawinga. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

Paris FC (4-2-3-1) : Nnadozie – Soyer, Ould Hocine (Sissoko, 74e), Greboval, Bogaert – Korošec, Corboz (Le Mouel, 74e) – Mateo (Bussy, 74e), Thiney, Dufour (Fleury, 80e) – Ribadeira (Bourdieu, 81e). Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.