Le Paris FC remporte la petite finale des playoffs et sera européen

Belle médaille de bronze !

Battus respectivement par le PSG (2-2, 5-4 tab) et Lyon (6-0) en demi-finales de D1 Arkema, le Paris FC et le Stade de Reims se retrouvaient ce vendredi au stade Charléty à l’occasion de la petite finale. L’enjeu n’était pas seulement la médaille de bronze, mais surtout le dernier ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Et la logique a été respectée puisque les Parisiennes, troisièmes de la saison régulière, sont venues à bout des Rémoises, en passant par les tirs au but (1-1, 4-2 tab).

Louna Ribadeira envoie le @PFC_feminines en Ligue des Champions ! ⭐️ Les Parisiennes s'imposent aux tirs au but face à Reims en petite finale de @D1Arkema 👏#PFCSDR pic.twitter.com/E7qyXwICsE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 17, 2024

Si les locales ont dominé, elles ont dû attendre la frappe de Clara Matéo à la suite d’un corner pour ouvrir le score en fin de match (84e). Sauf que sur l’engagement, les Marnaises ont su obtenir un penalty après révision de la VAR. Une offrande que s’est empressée de transformer Rachel Corboz, la capitaine (87e). Pas de vainqueur au bout des 90 minutes et comme il n’y a pas de prolongation, ce sont les tirs au but qui ont décidé du sort dette partie. Corboz, qui venait d’égaliser sur penalty, a été la première à s’élancer… Et à rater. Monique Ngock s’est aussi loupée, laissant le balle de match à Louna Ribadeira, qui ne s’est pas manquée.

Paris c’est la Champions League.