Amandine Miquel peste contre le maintien de PSG-Reims : « On va essayer de dormir à l’hôtel, on n’a pas assez de chambres »

Paris sous la neige, c’est juste sympa pour les touristes.

Malgré le niveau 3 du plan neige et verglas en Ile-de-France, déclenché ce mercredi par le préfet de police de Paris et synonyme de restrictions de circulation, le match de D1 féminine entre le PSG et le Stade de Reims, prévu ce même soir, a été maintenu (initialement programmé le 14 octobre dernier, il avait été arrêté et reprogrammé une première fois). Ce qui est resté en travers de la gorge d’Amandine Miquel, coach rémoise, qui en a parlé après la lourde défaite des siennes (4-0).

❄️ Le coup de gueule d’Amandine Miquel, coach de Reims, sur le maintien de ce match contre le PSG malgré les conditions météorologiques : « La FFF nous a fait comprendre qu’il fallait venir à tout prix, en hélicoptère, en avion, en concorde ou… à cheval ! » pic.twitter.com/CRyzdcDOrb — Anna Carreau (@annacarreau) January 17, 2024

« La Fédération française de football nous a bien fait comprendre qu’il fallait venir à tout prix : en avion, en hélicoptère, en Concorde, à cheval, a-t-elle commencé. Il fallait se débrouiller, en tout cas il n’y avait pas de possibilité de reporter. On nous a surtout fait comprendre qu’après le coup de sifflet final il fallait se débrouiller, peu importe si on était coincés dans Paris. On va essayer de dormir à l’hôtel, on n’a pas assez de chambres, ce ne sont vraiment pas des conditions idéales pour jouer un match samedi, qu’on a voulu reporter à dimanche mais on nous a aussi dit que ça n’était pas possible, alors que Guingamp n’était pas contre. On ne nous met pas dans des conditions idéales pour performer. […] Je devais réfléchir ce matin à des recrues hivernales, mais j’ai dû chercher un hôtel et un bus pour ce soir, donc je n’ai pas eu le temps. »

La considération du football féminin, en 2024…

