Linda Caicedo aurait pu signer au Stade de Reims

Depuis le début du Mondial 2023, on n’a d’yeux que pour Linda Caicedo. La virtuose de la sélection colombienne ravi également le Real Madrid depuis février, considérée comme l’un des premiers grands phénomènes du football féminin à seulement 18 ans. La Cafetera aurait pourtant pu avoir un destin différent en rejoignant la France. Amandine Miquel, coach du Stade de Reims, s’est confié à Ouest-France ce mardi en expliquant avoir suivi la jeune colombienne durant de longs mois. « On l’avait repérée il y a trois ans alors que les gens la découvrent aujourd’hui, clame-t-elle. On savait qu’elle aurait ce destin. On l’a découverte lors de ses matches dans le championnat colombien. Elle a également participé à la Coupe du monde U20 au Costa Rica et à la Coupe du monde U17 en Inde. Elle a été performante lors de chacune de ces compétitions. »

L’effectif rémois est considérablement constitué de jeunes joueuses venues du Nigéria, ou du Mexique, en passant par Haïti ou l’Ukraine. La Colombienne n’aurait donc eu aucun mal à se fondre dans cette équipe cosmopolite. « C’est l’exemple typique d’une joueuse qui aurait certainement choisi le projet sportif du Stade de Reims auparavant, mais qui a été alpaguée par le Real Madrid car les dirigeants fouillent plus. Le marché est en train de changer. Avant, les gros clubs se penchaient moins sur ce genre de profils. On arrivait à les recruter en premier. On faisait le premier écrémage et ils venaient ensuite se servir chez nous », explique Amandine Miquel.

