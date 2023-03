On ne sait plus vraiment quand le football masculin a commencé à se hyper pour des joueurs que les supporters n’avaient vu jouer que dans des compils YouTube aux extraits soigneusement choisis, avec des titres comme Skills and highlights, next crack, welcome to… (choisissez un grand club de votre choix). Dans le football féminin, ce phénomène de « crackita » a désormais un nom et un visage : celui de Linda Caicedo, attaquante colombienne de 18 ans. Il suffisait de voir le nombre de journalistes qui l’attendaient depuis 7 heures du matin à l’aéroport de Madrid, caméras et micros en main pour recueillir les premiers mots de celle qui est devenue un véritable phénomène international durant cette année 2022. « C’est un transfert important, pas seulement pour moi, mais aussi pour le football féminin », répond brièvement celle qui vient de traverser l’Atlantique le jour de sa majorité pour aller signer un contrat de trois saisons au Real Madrid. Elle était courtisée par toutes les grosses écuries européennes et américaines, et son point de chute scruté chaque semaine par les gros quotidiens hispanophones, allant de sa Colombie natale à l’Espagne, où elle posera finalement ses valises.

Las primeras palabras de Linda Caicedo como jugadora del Real Madrid: 💬 "Quiero conseguir muchas cosas importantes aquí. Estoy muy feliz".@Mayca_Jimenez 🤝 @SandraRiquelme_ ➕ℹ️ https://t.co/mALYCBrEsW pic.twitter.com/n5AutamDU9 — Relevo (@relevo) February 23, 2023

« Chez les hommes il y a Lionel Messi, chez les filles il y a Linda Caicedo »

La jeune « crack » aux 420 000 abonnés sur Instagram débarque avec un sacré poids sur les épaules. Outre celui d’une Colombie qui s’est découvert un attrait pour le football féminin l’été dernier avec l’organisation de la Copa América sur son sol, elle est la première adolescente à susciter tant d’intérêt et tant d’attente. L’ironie du sort veut qu’elle ait obtenu le surnom de « Neymar féminine » sur ses terres natales, non pas pour son statut de crack médiatique, mais pour son style de jeu fait d’accélérations, de vitesse balle au pied et de gestes techniques. À seulement 14 ans, elle avait déjà été décrite comme une « joueuse prodigieuse » par les médias colombiens lorsqu’à l’occasion de son premier match en professionnel, sous la tunique de l’America de Cali, elle marque un but qualifié de « maradonesque », semant trois adversaires en partant de la ligne médiane avant de prendre la gardienne à contre-pied. Dans un documentaire lui étant consacré sur une chaîne locale, la gamine qui n’a pas encore fait son entrée au lycée raconte calmement devant les caméras : « La veille, j’ai à peine dormi en pensant à la manière dont allaient se dérouler mes débuts. Pendant l’échauffement, Catalina Usme (la meilleure buteuse de l’histoire de la Colombie, N.D.L.R.) est venue me voir et m’a dit d’y aller et de montrer ce que je sais faire. Cela m’a donné beaucoup de confiance. »

L’America de Cali remporte la Liga colombienne 2019, et Linda Caicedo termine sa première saison en étant meilleure buteuse avec 7 réalisations ; le championnat colombien féminin s’organisant alors en tournoi durant un peu plus de deux mois. Il n’en fallait pas plus pour que ce pays dingue de foot commence à s’enflammer. « Ce sont des talents innés qui ne sont donnés qu’à la naissance, chez les hommes il y a Lionel Messi, chez les filles il y a Linda Caicedo », s’enthousiasme son premier entraîneur du Real Juanchito, une académie masculine qui avait fait une exception pour compter dans ses rangs la jeune Linda, 5 ans. Ce qui vaut d’ailleurs à celle qui affiche toujours un large sourire, en plus de célébrer ses buts en dansant, de raconter cette anecdote : « Les garçons me donnaient beaucoup de coups, ils disaient qu’ils ne pouvaient pas être battus par une fille. Et j’étais heureuse de leur mettre des petits ponts. » L’ascension de l’adolescente connaît tout de même un premier coup d’arrêt lorsqu’elle est interdite de participer à la Copa Libertadores en raison de son âge – les joueuses de moins de 16 ans étant interdites pour lutter contre le travail infantile.

Deux finales internationales en 2022

Avec une audace assez caractéristique, Linda Caicedo décide donc l’année suivante de quitter l’America pour signer dans le club ennemi du Deportivo de Cali. Deux ans plus tard, la numéro 18 de la sélection colombienne a hérité du qualificatif de « galactique » dans une année 2022 qui expose aux yeux du monde sa qualité de joueuse et de leader. Surprise de la liste de Nelson Abadía pour la Copa América locale, elle est immédiatement titulaire et marque même le but envoyant la Colombie en finale pour la première fois de son histoire. Si les Cafeteras échouent face au Brésil en bout de course (défaite 1-0 en finale), la jeune de 17 ans est nommée meilleure joueuse du tournoi. Un trophée avec lequel elle pose en tirant la tronche, masquant ainsi les bagues de son appareil dentaire que se sont habitués à voir ses adversaires lors de chaque célébration. Mais dans un pays où le président de la fédé hésite encore à lancer des saisons pour ses clubs féminins, Linda Caicedo et ses coéquipières ont au moins gagné une chose : le respect du football féminin.

À l’occasion de la demi-finale contre l’Argentine, la télévision publique colombienne diffuse pour la première fois un match de sa sélection féminine et permet ainsi aux jeunes filles de tout le pays, particulièrement celles issues de la communauté de descendants africains, souvent stigmatisée, de se rêver en Linda Caicedo. « Je suis très jeune, inspirer beaucoup de jeunes me remplit de fierté, déclarait l’adolescente en zone mixte. Je ne suis pas écrasée par cette responsabilité, je dois juste être moi et m’amuser sur le terrain. » Dans les mois qui suivent, la joueuse capable d’occuper tous les postes en attaque participe à la Coupe du monde U20, puis U17 en Inde, où la Colombie atteint la finale, perdue contre l’Espagne (0-1 après prolongation). Un tournoi où elle claque 4 buts en six matchs et passe définitivement un cap dans son exposition à l’international, sans jamais avoir foutu un pied en Europe. Nommée Soulier de bronze et Ballon d’argent derrière l’autre crack très médiatique qu’est l’Espagnole Vicky Lopez, elle est même classée parmi les trois meilleures joueuses de l’année aux Globe Soccer Awards, derrière Alexia Putellas, mais devant Beth Mead.

Linda Caicedo fan account

Après avoir terminé son contrat avec le Deportivo de Cali, c’est donc libre qu’elle atterrit dans un Real Madrid féminin encore en construction, avec l’ambition d’aller un jour chatouiller le voisin catalan tout-puissant. Le club merengue, habitué aux lapidaires « Comunicado oficial » pour annoncer ses transferts, soigne cette fois-ci sa communication autour d’une recrue jugée « historique ». Teaser de son arrivée, vidéo de présentation, interview au pied des terrains d’entraînement, highlights, insides pour sa première session d’entraînements… Les réseaux sociaux du Real Madrid féminin deviennent un vrai Linda Caicedo fan account, histoire de rappeler qu’au gré d’un changement d’agent peu académique, les Madrilènes ont réussi à chiper la crack du football mondial au Barça. La presse espagnole sort quotidiennement des articles à son sujet et se pose aujourd’hui une question : quand pourra débuter Linda Caicedo avec le maillot blanc ? AS titre son article en promettant connaître la date, l’heure et l’adversaire. Avec une maturité déconcertante pour son jeune âge, celle qui vivra seule dans la capitale espagnole rappelle tout de même qu’elle doit encore « s’adapter au jeu et à la philosophie » avant de « faire de grandes choses ». Premier rendez-vous ce samedi, dans un déplacement à Alhama qui sera très scruté.

