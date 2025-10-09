Le Real Madrid et l'Atlético en démonstration, Chelsea freiné par Twente

Buts en folie.

La première journée de Ligue des champions féminine a tenu ses promesses pour la grande première de cette nouvelle formule. Si le PSG a coulé face à Wolfsburg (4-0), les deux clubs de la capitale espagnole ont largement dominé leurs adversaires respectifs : l’AS Rome (6-2) et Sankt Pölten (0-6).

Chelsea freiné par Twente

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont donc brillé pour leur première sortie européenne, contrairement à Chelsea pourtant considéré comme l’un des favoris au titre final qui a été tenu en échec sur la pelouse de Twente (1-1). Manchester United, l’autre club anglais engagé ce mercredi soir s’est de son côté imposé sur le plus petit des écarts face aux Norvégiennes de Vålerenga (1-0).

Après son succès retentissant mardi soir face au Bayern (7-1), le FC Barcelone caracole au terme de cette première journée en tête du classement, talonné de près par ses acolytes espagnols et Wolfsburg qui se partage pour l’instant les quatre premières places directement qualificatives pour les quarts de finale de la compétition.

Real Madrid 6-2 AS Rome

Buts : Redondo (6e, 42e), Weir (23e, 59e), Lakrar (53e), Navarro (73e) // Viens (16e), Haavi (35e) pour la Roma

FC Twente 1-1 Chelsea

Buts : van Ginkel (63e) pour Twente // Baltimore (71e sp) pour les Blues

Manchester United 1-0 Vålerenga

But : Le Tissier (31e sp) pour les Red Devils

Sankt Pölten 0-6 Atlético de Madrid

Buts : Garbelini (5e), Medina (18e), Luany (22e), Bøe Risa (43e), Ianuzzi (88e sp, 90e+3) pour l’Atléti

