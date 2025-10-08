La rencontre entre l'Argentine et Porto-Rico déplacé en Floride à cause de tensions à Chicago

La délocalisation c’est mal.

Alors qu’un match amical entre l’Argentine de Lionel Messi et Porto Rico, initialement prévu le 13 octobre devait se tenir à Chicago, la rencontre a été déplacée en Floride à cause des tensions politiques régnantes dans la métropole de l’Illinois.

Des tensions exacerbées par la politique de Trump

Chicago est actuellement le théâtre d’opérations de la police américaine de l’immigration, qui multiplie ces derniers temps les raids pour interpeller des migrants en situation irrégulière. Une situation de tensions exacerbées par Donald Trump qui a décrit la troisième ville du pays comme une « zone de guerre ». Une intervention politique qui a suscité des accusations d’abus des droits humains et d’autoritarisme. Face à cette hausse de tensions, l’organisateur a annoncé ce mercredi que le match était relocalisé au Chase Stadium de Fort Lauderdale, près de Miami. La rencontre est également décalée au 14 octobre.

Une bonne nouvelle pour Lionel Messi qui va retrouver son jardin dans lequel il évolue habituellement avec l’Inter Miami.

En Argentine, un club amateur entièrement basé sur les Minions