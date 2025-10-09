S’abonner au mag
  • Équipe de France

La FFF lance son ciné club

Par Maxime MARCHON
2 minutes
La FFF lance son ciné club

En cette rentrée 2025, la Fédération française de football fait son cinéma avec le lancement des « Jeudis ciné de la FFF ». Chaque mois, dans l’auditorium de son siège à Paris (15e arrondissement), elle va organiser la projection d’un film sur le thème du football (fiction, documentaire, biopic ou ancien match…).

L’objectif ? Proposer un rendez-vous convivial et culturel autour du cinéma et du football, en présence d’acteurs, de réalisateurs ou d’ancien(ne)s joueurs et joueuses. Ouvertes à toutes et tous sous réserve de places disponibles, ces séances seront gratuites. Et le public pourra à l’issue de la projection échanger avec les principaux intéressés.

Le coup d’envoi des « Jeudis ciné de la FFF » aura lieu ce jeudi 9 octobre 2025 à 20h avec la projection du film Les Yeux dans les Bleus de Stéphane Meunier. Et Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, en trépigne d’avance : « Le lancement des Jeudis Ciné de la FFF illustre parfaitement la volonté d’ouverture de notre Fédération. Volonté d’ouverture vers des univers culturels avec lesquels les passerelles sont multiples ; volonté d’ouverture vers des personnalités issues d’autres horizons, passionnées par le football, et dont le partage d’expérience est toujours enrichissant ; et volonté d’ouverture vers le grand public qui rêve, mais n’ose pas parfois, pousser les portes de notre belle institution. Cette première des Jeudis Ciné de la FFF, avec la projection du film Les Yeux dans les Bleus – ouverte à tout le monde et gratuite – est un beau symbole, un lien fort entre un passé glorieux et un futur que l’on espère radieux. »

Pour s’inscrire, c’est par ici. Premier arrivé, premier servi !

Didier Deschamps veut de l’humilité pour le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Par Maxime MARCHON

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!