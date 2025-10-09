La FFF lance son ciné club

En cette rentrée 2025, la Fédération française de football fait son cinéma avec le lancement des « Jeudis ciné de la FFF ». Chaque mois, dans l’auditorium de son siège à Paris (15e arrondissement), elle va organiser la projection d’un film sur le thème du football (fiction, documentaire, biopic ou ancien match…).

L’objectif ? Proposer un rendez-vous convivial et culturel autour du cinéma et du football, en présence d’acteurs, de réalisateurs ou d’ancien(ne)s joueurs et joueuses. Ouvertes à toutes et tous sous réserve de places disponibles, ces séances seront gratuites. Et le public pourra à l’issue de la projection échanger avec les principaux intéressés.

Le coup d’envoi des « Jeudis ciné de la FFF » aura lieu ce jeudi 9 octobre 2025 à 20h avec la projection du film Les Yeux dans les Bleus de Stéphane Meunier. Et Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, en trépigne d’avance : « Le lancement des Jeudis Ciné de la FFF illustre parfaitement la volonté d’ouverture de notre Fédération. Volonté d’ouverture vers des univers culturels avec lesquels les passerelles sont multiples ; volonté d’ouverture vers des personnalités issues d’autres horizons, passionnées par le football, et dont le partage d’expérience est toujours enrichissant ; et volonté d’ouverture vers le grand public qui rêve, mais n’ose pas parfois, pousser les portes de notre belle institution. Cette première des Jeudis Ciné de la FFF, avec la projection du film Les Yeux dans les Bleus – ouverte à tout le monde et gratuite – est un beau symbole, un lien fort entre un passé glorieux et un futur que l’on espère radieux. »

Pour s’inscrire, c’est par ici. Premier arrivé, premier servi !

