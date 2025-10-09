Le promoteur de la Superligue négocie avec l’UEFA pour une nouvelle formule de la Ligue des champions

Ils ne lâcheront pas le morceau.

Ce jeudi, le promoteur de la Superligue, A22 Sports Management, a confirmé auprès de l’AFP être « en négociations » avec l’UEFA pour mettre en place une nouvelle réforme de la Ligue des champions. « Ce qu’ont fait A22 et les clubs de la Superligue, c’est proposer à l’UEFA un accord qui consiste à apporter une plateforme de diffusion gratuite et à changer légèrement le format de compétition actuel », a annoncé le promoteur à l’AFP.

Si aucun accord n’a été trouvé pour l’instant, ce nouveau format porterait sur deux groupes de 18 équipes (au lieu d’un seul de 36 aujourd’hui), la disparition des barrages et la mise en place de seizièmes de finale. Le 4 octobre dernier, Mundo Deportivo annonçait un rapprochement entre l’UEFA et la Superligue autour de cette réforme.

L’UEFA attendue au tournant

En cas d’échec des négociations, la justice pourrait une nouvelle fois être consultée : « Si l’UEFA ne souhaite pas la prendre (cette proposition de réforme), on ne pourra pas continuellement tourner le dos à des décisions judiciaires. » En 2024, la Superligue avait eu l’autorisation de la justice pour créer une nouvelle compétition, la FIFA et l’UEFA ayant « abusé de leur position dominante ».

Présent à Rome pour l’Assemblée générale de l’EFC (ex-ECA), son président Nasser al-Khelaïfi a tenu à rappeler que le projet de Superligue « était déjà mort ». « Nous n’avons pas besoin d’autres compétitions, nous avons déjà les meilleures compétitions », a-t-il déclaré en marge du retour du FC Barcelone dans l’organisation des clubs européens.

À défaut de la réforme des retraites, on aura peut-être celle de la Ligue des champions.

Rabiot, De Jong et les autres : en délocalisation forcée