Une nouvelle victoire pour la Superligue face à l’UEFA et la FIFA

Une décision qui fera date.

La justice espagnole a tranché concernant le litige opposant depuis plusieurs années l’UEFA et la FIFA, les deux principaux organismes d’organisation de compétitions, et les dirigeants de la Superligue. Dans des propos relayés par Marca, la juge a ainsi déclaré que l’UEFA et la FIFA avaient abusé de leur position pour « empêcher la libre concurrence en se permettant d’interdire la participation à des compétitions aux clubs concernés par la plainte, et d’imposer des restrictions injustifiées et disproportionnées ». La juge considère que ces pratiques enfreignent les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans son rapport, la justice espagnole estime que « les actions à l’encontre des plaignants n’étaient pas seulement destinées à éviter le développement d’un certain projet, mais aussi à éviter l’implantation d’une troisième entité organisatrice et la modification d’un système monopolistique de l’organisation de compétitions ». Une nouvelle victoire après la décision de la Cour de justice européenne en fin d’année 2023 qui avait ouvert la porte à une jurisprudence de cette nature. Cette décision est susceptible d’être contestée en appel.

Florentino Pérez gagne toujours.