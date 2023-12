Superligue : L’UEFA demande un éclaircissement à la Cour de Justice Européenne

UEFA contre Superligue, la telenovela continue.

Selon les informations du Times, l’UEFA aurait réclamé que la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) revoit ses déclarations « inexactes et contraires à la décision » au sein de son communiqué de presse qui ont fait renaître l’idée de la possibilité de voir la Superligue naître un jour.

L’UEFA estime en effet que les déclarations dudit communiqué laissent penser que la création d’une nouvelle compétition européenne est autorisée et que les deux institutions que sont la FIFA et l’UEFA ont été ciblées pour leurs « positions dominantes ». Mais ces points précis n’auraient pas été abordés dans la décision de justice et les communiqués de presse devraient, selon l’instance européenne, « au moins refléter fidèlement le contenu réel de l’arrêt ». Ce point de vue est partagé par l’Association Européenne des Clubs, laquelle estime que « l’arrêt ne soutient ni n’approuve un quelconque projet de Superligue. » L’UEFA demande donc « de veiller à ce que le communiqué de presse soit modifié afin de refléter fidèlement l’arrêt de la Cour. »

La CJUE n’a pas encore donné suite.

