Après deux mois de huis clos, la Grèce va autoriser le retour des supporters

Les stades vont retrouver un peu de vie en Grèce.

Le 11 décembre dernier, la Grèce imposait un huis clos général de deux mois à toutes les rencontres du championnat grec de football. Une décision radicale, prise après qu’un policier de 31 ans a été mortellement blessé en marge d’un derby de volley entre l’Olympiakós et le Panathinaïkós. Le sport grec, et en particulier le football, génère des violences endémiques depuis de nombreuses années. La sanction arrivant à son terme, les tribunes accueilleront de nouveau du public à partir du 12 février prochain, mais avec de nouvelles mesures strictes imposées par le gouvernement grec.

Désormais, tout débordement en tribune sera suivi d’une lourde amende et d’un huis clos. « Si un pétard, une torche ou un quelconque objet dangereux tombe sur le terrain, le stade sera fermé sans la moindre hésitation le dimanche suivant », a indiqué le vice-ministre des Sports, Giannis Vroutsis. À partir du 7 mars, les stades qui ne seront pas munis de caméras de sécurité ne seront pas ouverts aux supporters. Et dès le 9 avril, toute personne souhaitant assister à un match devra obligatoirement s’identifier via une application mobile du gouvernement aux entrées des stades.

On comprend pourquoi Dimitri Payet a choisi de finir sa carrière au Brésil plutôt qu’en Grèce.

