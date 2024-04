Face à Benfica, l'OM va retrouver un arbitre qui lui a laissé un mauvais souvenir

Longoria va pouvoir se saisir de sa plus belle plume pour écrire à l’UEFA.

À quelques jours du quart de finale aller entre Benfica et l’OM en Ligue Europa, l’UEFA a annoncé que l’arbitre de la rencontre serait… Michael Oliver. Une information généralement anecdotique, mais qui a réveillé des mauvais souvenirs chez les supporters marseillais. L’Anglais de 39 ans avait en effet dirigé la deuxième manche du 3e tour préliminaire de Ligue des champions Marseille-Panathinaïkos (2-1, 5 T.A.B. 6), en août dernier.

Plusieurs décisions d’Oliver avaient fait polémique dans la cité phocéenne, dont le penalty accordé à l’équipe grecque dans le temps additionnel suite à une main de Mattéo Guendouzi. Ce qui avait emmené l’OM en prolongation et jusqu’à la séance de tirs au but, fatale aux Marseillais et synonyme d’élimination avant les barrages. Pablo Longoria avait parlé de « décisions un peu limites » après la rencontre.

Heureusement, il n’y aura pas Vata pour donner un coup de main aux Portugais.

