L’OM aurait écrit à l’UEFA pour contester le choix de l’arbitre désigné pour son match contre Villarreal

La boîte aux lettres de l’UEFA commence à être remplie de lettres de Longoria.

Il avait été l’homme au cœur des critiques après l’élimination des Olympiens par le Panathinaïkós en 3e tour préliminaire de la Ligue des champions (2-2, 3-5 tab). Sept mois après, l’arbitre roumain Istvan Kovács reste persona non grata à l’OM. En cause, un arbitrage jugé défavorable aux Marseillais lors du match aller et un carton rouge litigieux donné à Geoffrey Kondogbia. L’homme de 39 ans est pourtant expérimenté : il a dirigé 21 matchs de Ligue des champions et dix-neuf rencontres de Ligue Europa.

Alors que l’UEFA l’a choisi pour arbitrer leur huitième de finale retour de Ligue Europa face à Villarreal, la direction olympienne ne digère pas cette décision. D’après RMC Sport, cette dernière aurait écrit à l’instance européenne pour se plaindre de cette désignation. Mais à deux jours du match face au sous-marin jaune, ce courrier risque d’être un coup d’épée dans l’eau.

À voir ce qu’en pense Marcelino, coach de l’OM face au Pana.

Comme prévu, Gasset ne devrait pas continuer l'aventure avec l'OM en fin de saison