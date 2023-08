Après son élimination, l'OM a écrit à l'UEFA pour cracher son venin

Le seum a aussi l’accent marseillais.

Dépité d’avoir été sorti de la course à la phase de groupes de Ligue des champions, ce mardi face au Panathinaïkós (2-1, 3-5 T.A.B., après la défaite 1-0 à l’aller), et se sentant lésé par l’arbitrage de cette double-confrontation face aux Grecs, l’OM a décidé d’agir. RMC Sport et L’Équipe rapportent que le club phocéen a sorti sa meilleure plume pour écrire à l’UEFA, mercredi, pour déplorer plusieurs décisions prises par le corps arbitral lors de ce troisième tour préliminaire de C1 (les arbitres centraux étaient le Roumain István Kovács à l’aller et l’Anglais Michael Oliver au retour.

Parmi ces décision controversés, il y a par exemple le carton infligé dès la première minute à Geoffrey Kondogbia à Athènes (il sera finalement expulsé), et la façon dont a été utilisé la VAR hier : les deux buts refusés pour des hors-jeu microscopiques, la main non sanctionnée d’un défenseur grec dans sa surface à la demi-heure de jeu, le penalty sifflé contre Mattéo Guendouzi à la neuvième minute du temps additionnel, ou encore la faute non signalé sur ce même Guendouzi dans les seize mètres adverses, six minutes plus tôt.

C’est Stéphane Tapie qui avait raison, en fait.