Bologne et la Juve officiellement qualifiés pour la Ligue des champions

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Dans sa saison d’anthologie qui se prolonge désormais jusqu’au bout, Bologne a fait le boulot ce samedi sur la pelouse de Naples (0-2). Les joueurs de Thiago Motta ont fait la fête, mais ils n’étaient pas encore mathématiquement sûrs d’être qualifiés pour la Ligue des champions. Pour cela, il leur fallait attendre le résultat de ce dimanche soir, entre l’Atalanta et la Roma. Bergame a finalement pris le meilleur sur la formation de Daniele De Rossi, et cela a officiellement permis à Bologne de composter son ticket pour la prochaine C1, puisque la Roma se trouve désormais à sept points derrière, avec deux matchs restants, donc beaucoup trop loin.

Ce fut un dimanche soir très difficile en revanche pour la Juve, qui n’a pas réussi à faire mieux qu’un nul face à la Salernitana, pourtant relégué depuis un bon moment, et qui n’avait donc plus rien à jouer. Pour la Vieille Dame, c’est ainsi la même configuration que Bologne : il fallait attendre le résultat de ce dimanche soir, et la défaite de la Roma arrange donc aussi les Turinois, qui seront eux aussi en Ligue des champions la saison prochaine.

La dernier billet pour la C1 se disputera donc entre l’Atalanta, la Roma et la Lazio, avec un avantage précieux pour les Bergamasques (trois points d’avance sur la Roma, quatre sur la Lazio, et un match en moins).