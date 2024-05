Nantes bat un triste record à la Beaujoire malgré son maintien

La Beaujoire ne rime pas avec victoire.

Nantes a une nouvelle fois arraché son maintien en Ligue 1. Les hommes d’Antoine Kombouaré peuvent toutefois dire merci à Strasbourg, vainqueur face à Metz (2-1), puisqu’ils se sont eux-mêmes encore inclinés ce dimanche contre Lille (1-2). Ce dernier match à la Beaujoire vient conclure une saison tout bonnement catastrophique à domicile. Chez eux, les Canaris n’ont pris que douze points (trois victoires, trois nuls) en dix-sept rencontres de championnat. Pire encore : les Nantais se sont inclinés lors de leur neuf dernières rencontres à domicile en Ligue 1. D’après OptaJean, il s’agit tout simplement du record de la plus longue série de revers à domicile de l’histoire du championnat français.

9 – Nantes, officiellement maintenu malgré sa défaite, a perdu chacun de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1, plus longue série de l’histoire de l’élite. Doux-amer. pic.twitter.com/kuxXEFYlu7 — OptaJean (@OptaJean) May 12, 2024

En interview d’après-match, Antoine Kombouaré a toutefois exprimé tout son soulagement d’être maintenu, lui qui avait débarqué en catastrophe durant le mois de mars pour sauver le club. « On est maintenu malgré cette défaite, malgré ce record qui va me hanter pendant des nuits, a expliqué le Néo-Calédonien. Il faut croire que mon passage à Strasbourg a laissé des traces. Je remercie Mark Keller et Patrick Vieira d’avoir fait le boulot contre Metz. […] Moi, je suis revenu avec l’idée de maintenir le club. On aurait préféré que ça se passe différemment. Mais là, je suis fatigué. Fatigué mais content. J’ai fait sept semaines ici et je suis cuit, défoncé ! »

Le métier de pompier de service est décidément plus fatiguant que celui d’entraîneur.