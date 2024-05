Laurent Abergel fond en larmes après la défaite contre l’OM

Les Merlus bientôt noyés.

Défait par l’Olympique de Marseille ce dimanche (3-1), Lorient est aux portes de la Ligue 2. Avant-derniers, les Bretons comptent trois points de retard sur Metz, et ont une différence de buts très défavorable. Ce qui leur laisse peu d’espoirs de maintien. Après ce revers face aux Phocéens, Laurent Abergel, le capitaine des Merlus, a craqué et fondu en larmes alors que le parcage scandait son nom : « C’est une année très compliquée. Ce sont les larmes de quelqu’un qui est épuisé », a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo.

🗣️ "Ce sont les larmes de quelqu'un qui est épuisé." 🥺 L'énorme émotion de @Abergellaurent acclamé par ses supporters après l'énième revers de Lorient.#OMFCL pic.twitter.com/N4bOR8XtWx — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 12, 2024

L’ex-Marseillais a tout de même tenu à être positif et à toujours faire mine de croire à un incroyable scénario qui sauverait son équipe. « Bien sûr que ça va se jouer au goal average et y a encore un espoir. Ça a été dur du début jusqu’à la fin, et ces larmes, c’est juste de la rage et de la tristesse », a-t-il affirmé. Lorient, qui affrontera Clermont dimanche, doit remonter sept buts par rapport à Metz, qui recevra Paris dans le même temps.

Les Lorientais vont prier pour que Kylian Mbappé soigne sa sortie.