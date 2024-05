Laurent Abergel prolonge avec Lorient

Un vrai capitaine n’abandonne pas son navire en pleine tempête.

Voilà une nouvelle qui devrait mettre du baume au cœur des Lorientais, meurtris après leur relégation en Ligue 2 : Laurent Abergel rempile avec les Merlus. Le club a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de son capitaine de 31 ans, qui court désormais jusqu’en 2029 (avec une année supplémentaire en option). Le milieu de terrain a connu une saison éprouvante avec les Morbihannais, qu’il a menés dans un combat contre la relégation finalement perdu malgré une manita infligée à Clermont lors de l’ultime journée (5-0).

C’est avec un immense bonheur que le FC Lorient vous annonce aujourd’hui la prolongation de Laurent Abergel, son emblématique capitaine 🧡⚓️ 🔗 https://t.co/2i7F8msGYY pic.twitter.com/e4k4RSzXDv — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 30, 2024

« Une véritable histoire d’amour se poursuit entre le FC Lorient et Laurent Abergel, s’est réjoui le club sur son site. Depuis l’été 2019, année d’arrivée de l’ancien Ajaccien et Nancéien dans le Morbihan, s’est forgée une relation intense et sincère, entre le capitaine des Merlus, le club et ses supporters. “Amoureux du club”, comme il l’a déclaré il y a peu, et malgré de nombreuses sollicitations en Ligue 1, Laurent a souhaité poursuivre son aventure avec les Merlus. »

Il reste encore des joueurs romantiques dans ce sport de brutes.

