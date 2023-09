Abergel : « Avoir Mendy avec nous, c’est aussi une chance »

Les Merlus aussi peuvent porter des œillères.

Alors que le retour à la compétition de Benjamin Mendy pourrait avoir lieu dimanche, lors de Lorient-Monaco, le sujet accapare l’attention du côté de la Bretagne. Capitaine du FC Lorient, Laurent Abergel s’est confié sur le plan sportif de cette histoire : « C’est une force ce qu’il a réussi à faire, revenir aussi vite et affûté comme il est en ce moment. »

Mais l’ancien Marseillais est aussi revenu sur le contexte brûlant autour du champion du monde 2018, déclaré non coupable de plusieurs viols cet été par la justice britannique : « C’est un top mec donc je suis content de l’avoir avec nous. L’avoir avec nous, c’est aussi une chance. Il faut savoir en profiter. On sait que ça fait beaucoup parler, mais on essaye de faire abstraction et de le mettre dans les meilleures conditions. C’est un garçon qui a pas mal de vécu, un beau palmarès. Il sait comment aborder ça. C’est une force chez lui, il a un caractère incroyable. Il croque à pleines dents ce qu’il se passe en ce moment. »

Comme quoi les collages, ça n’imprime pas chez tout le monde.

