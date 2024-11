Benjamin Mendy remporte son procès contre Manchester City

La vie suit son cours pour Benjamin Mendy.

Le latéral, qui n’avait plus été payé par son club de Manchester City entre sa mise en accusation (viol et agression sexuelle) et son placement en détention provisoire en août 2021, et la fin de son contrat en juin 2023, a remporté son procès contre le club, comme le rapporte l’AFP. L’ex-international français récupérera « une partie, mais pas la totalité » des sommes réclamées (13,8 millions d’euros d’arriérés de salaire), a expliqué la juge, qui estime que le joueur, lorsqu’il n’était plus en détention, était « prêt et désireux » de travailler, mais avait été « empêché de le faire ». « Dans ces conditions, et en l’absence de toute autorisation dans le contrat pour l’employeur de retenir le salaire, il avait le droit d’être payé », en a-t-elle conclu.

« Aujourd’hui, le tribunal du travail (de Manchester) a donné raison à la majeure partie de ma demande contre le Manchester City Football Club pour salaires impayés, concluant que celui-ci avait illégalement effectué des déductions sur mes salaires pendant une période totale de 16 mois et 23 jours, a écrit Mendy, dont la rémunération chez les Citizens grimpait à 600 000 euros mensuels. Après trois ans d’attente, j’espère sincèrement que le club agira maintenant de manière honorable en versant les montants dus, ainsi que les autres sommes promises dans le cadre de mon contrat sans plus de retard, afin que je puisse enfin tourner la page de cette période douloureuse de ma vie. »

Mendy a été acquitté des chefs d’accusation qui pesaient sur lui. Il évolue au FC Lorient depuis juillet 2023, mais n’apparaît plus dans le groupe des Merlus depuis le début de saison.

