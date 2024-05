Le coach d’un club brésilien claque la porte à la mi-temps d’un match, il est remplacé par le médecin

Après Dr. Sócrates, Dr. Jorge Oliva.

Paulo Roberto a peu goûté les critiques de ses dirigeants. À la mi-temps d’un match de Serie D brésilienne face au Real Brasília ce dimanche, l’entraîneur de Brasiliense a décidé de démissionner. Alors que le score était nul et vierge à la mi-temps, le technicien brésilien a entraîné son staff avec lui, excédé par les remarques du président du club sur le niveau de jeu de son groupe. Sans coach, le Jacaré s’est débrouillé avec les moyens du bord.

O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição,… pic.twitter.com/su6jmP1mY3

— Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) May 12, 2024