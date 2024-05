Ten Hag sur les blessures touchant son équipe : « C’est comme nager avec les mains dans le dos »

Elles ont bon dos, les blessures.

La 9e défaite à domicile de la saison est difficile à avaler pour Manchester United et pour Erik Ten Hag, qui a dû y aller de sa petite justification devant les journalistes. Défait sur la plus petite des marques par Arsenal à Old Trafford (0-1), le Néerlandais a invoqué la cascade de pépins physiques qui touche son effectif cette saison, envoyant notamment Marcus Rashford et Ruben Fernandes à l’infirmerie. Face aux Gunners, l’ex-coach de l’Ajax a été contraint d’aligner une charnière Casemiro-Jonny Evans pour palier les blessures de Victor Lindelöf et de Raphaël Varane.

« Je ne sais pas où nous en serions si nous avions tous nos joueurs aptes, mais il est certain qu’on aurait obtenu plus de points, a avancé Ten Hag. Il est impossible de faire progresser une équipe quand, en particulier dans certains domaines clés, nous sommes autant handicapés. C’est comme nager avec les mains dans le dos, avec l’obligation de garder la tête haute au-dessus du niveau de l’eau. » 8e au classement et mal embarqués dans la course à l’Europe, les Red Devils, joueront leur saison face au rival citizen en finale de la FA Cup le 25 mai prochain.

🗣️ "It's like swimming with your hands behind your back"

Erik ten Hag says that he needs 'match fit players' to improve his Manchester United side 🔴 pic.twitter.com/5h5IEVMktb

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 13, 2024