Le casse de Rice

La rivalité entre Arsenal et Manchester United promet toujours un spectacle riche en rebondissements. À l’hiver dernier, les Gunners avaient renversé les Red Devils à domicile dans les derniers instants (3-2) grâce à Eddie Nketiah. Rebelote sept mois plus tard, sauf que le héros se nomme cette fois-ci Declan Rice. À la 96e minute, ce dimanche, sur un énième corner botté par Bukayo Saka, le numéro 41 d’Arsenal se retrouve seul au second poteau. L’espace-temps semble se figer autour de Rice, qui peut s’appliquer pour contrôler de la poitrine avant d’armer une puissante frappe en angle fermé. Sur la trajectoire, André Onana ne peut néanmoins pas repousser le cuir qui vient se loger au fond des filets. Une fois de plus, l’Emirates Stadium prend feu face à l’un de ses plus grands rivaux, qui terminera K.O. sur un dernier but envoutant de Gabriel Jesus, cinq minutes plus tard. Mais la gloire revient à un type dont le recrutement pour 115 millions d’euros en plein cœur de l’été avait fait naitre quelques doutes.

Patron de l’ombre

Ces doutes, Rice les a envoyé paître d’un revers de main, après seulement quatre petits matchs de Premier League, le temps de montrer à ses nouveaux fans la sérénité, la fougue et la justesse qu’il apporte au milieu de terrain. Sa prestation contre Manchester United est d’ailleurs un parfait résumé de ce qu’il est capable de produire : 85 ballons touchés, 100% de duels aériens remportés (4/4), 5 récupérations de balle, 2 interceptions, 2 tirs (dont un cadré, évidemment) et 88% de passes réussies (64/73) avec une volonté de jouer vers l’avant pour tenter de casser les lignes adverses. Agrémentée d’un but, sa performance lui a bien sûr valu le titre de Man of the Match après le coup de sifflet final.

« Mon ancien moi aurait probablement tenté un centre, avouait-il après la rencontre au micro de Sky Sports, à propos de son but. Mais… Dernière minute du match, la marge est réduite. Si tu ne tires pas, tu ne marques pas. […] C’est pour ça que je suis à Arsenal, je veux pousser ce club à un autre niveau. » Après le départ de Granit Xhaka, il était intéressant de savoir si un joueur allait reprendre le leadership au milieu et si oui, lequel. Il n’aura pas fallu longtemps à Rice pour s’imposer dans ce rôle, de par la force défensive qu’il dégage et son assurance, qui manquait à une jeune équipe d’Arsenal parfois déconnectée. Une posture de patron qu’il a tout de suite embrassée sitôt le maillot d’Arsenal enfilé, que ce soit sur le pré ou dans le vestiaire.

« Il a réalisé une performance formidable si l’on considère la façon dont un milieu doit dominer, réagissait Arteta en après-match. La manière dont il lit le jeu, soude l’équipe à des moments cruciaux… Il a produit un instant de magie pour nous permettre de gagner. […] Réussir à maintenir une telle qualité de jeu sous la pression est unique. Il faut avoir cette qualité et ce sang-froid, et il l’a montré ». En couchant MU, Rice a en tout cas déjà conquis le cœur de tous les supporters d’Arsenal et définitivement lancé une saison qui avait démarré timidement pour les Gunners, désormais bien lancés dans le wagon de tête de Premier League, avant la trêve internationale… Et les premières échéances en Ligue des champions, qu’Arsenal va retrouver après six ans d’absence. Pour le milieu de terrain international anglais (43 sélections, 3 buts), ce sera en revanche une grande nouveauté, mais aucun challenge ne semble hors de sa portée.

