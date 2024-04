Pronostic Manchester United Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Le tableau des scores va chiffrer entre United et Burnley

Manchester United est actuellement 6ème, synonyme de qualification européenne pour la saison prochaine. Et ce malgré des résultats en dents de scie, dernièrement capables de d’accrocher Liverpool (2-2) et de battre Sheffield (4-2), mais également accrochés par Bournemouth (2-2) et défaits par Chelsea (4-3). Ce qui est sûr, c’est que l’attaque fonctionne bien, notamment grâce aux jeunes Hojlund (8 buts, 2 passes) et Garnacho (7 buts, 4 passes) mais surtout Bruno Fernandes, auteur de 7 buts et 2 passes sur les 5 derniers matchs, portant le total à 15 buts et 11 passes TCC. La défense ne fonctionne en revanche pas très bien, probablement du à l’absence de nombreux joueurs du secteur, Lindelof, Malacia, Martinez, Shaw ou encore Varane.

Burnley semblait condamné mais montre récemment de belles choses et se rapproche peu à peu du premier non relégable. Tombeurs de Sheffield (1-4), les hommes de Kompany ont également récemment accroché Chelsea (2-2), les Wolves (1-1) et Brighton (1-1) et croient encore au maintien. Très joueuse, cette formation a aussi tendance à beaucoup marquer mais également beaucoup encaisser, ce qui laisse penser que le match va être très ouvert. D’autant que les absences ne sont pas majeures, et on retrouvera une équipe tout à fait compétitive. L’ancien monégasque Foster (5 buts, 3 passes), l’ancien Troyen Odobert (3 buts, 2 passes) ou encore Bruun Larsen (5 buts) seront des atouts offensifs à surveiller.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

