En conflit avec la direction, les Brestoises ne feront finalement pas grève

Comme ne disait pas Maurice Thorez, « il faut savoir ne pas commencer une grève ».

Les menaces de grève des Brestoises ne seront finalement pas mises à exécution. Les joueuses du SB29 étaient bien sur le terrain ce dimanche pour écraser Châtellerault (3-0) en troisième division. Mais le score du match aurait pu être inverse, les Rouge et Blanc ayant un temps pensé à déclarer forfait. « Nous disputerons tous les derniers matchs. Nous avons des principes et des valeurs, ceux de respecter les autres équipes et joueuses », a finalement déclaré l’attaquante Lauraleen Le Lan à Ouest France.

🔴 Salaires incomplets, logements insalubres, déplacements payés par le staff… Footeuses révèle la lettre ouverte des joueuses de Brest (D3 féminine). 📃 La révolte et la grève couvent « l’autre Stade Brestois 29 ». 😡 pic.twitter.com/Z6r4532t42 — Footeuses (@foo_teuses) April 24, 2024

Mercredi dernier, ses coéquipières s’étaient plaintes de conditions de travail déplorables et avaient menacé de faire grève, dans une lettre ouverte relayée par Footeuses. Le coach Samuel Riscagli soutient ses joueuses et indique qu’« il n’y a pas eu de discussion avec la direction depuis le communiqué. Les filles ont eu raison de protester. Je suis solidaire. Mais je n’ignorais pas ce qu’il se passait, même si j’essayais de faire fi de tout ça, a expliqué le technicien. Certaines personnes n’ont pas une conduite digne du club. » Pour ses joueuses, rendez-vous dimanche 12 avril pour affronter le Racing Saint-Denis.

