Toulouse et Saint-Malo de retour en D2 féminine

Back dans les bacs.

À l’ombre de la D1 Arkéma et d‘un 17e titre de championne de France pour l’OL, la troisième division féminine touche également à sa fin. Partagée en deux poules, la D3 va bientôt connaitre son champion, puisque l’US Saint-Malo (vainqueur de la Poule A) affrontera Toulouse (vainqueur de la Poule B) en finale. Les Bretonnes ont largement dominé leur championnat avec 52 points acquis en 21 rencontres, pour 17 victoires, 1 nul et seulement 3 défaites, avant le dernier match contre Bourges ce week-end.

Pour les Violettes, le retour en D2, une saison après sa relégation se concrétise également. Impressionnantes de bout en bout, les joueuses du TFC ont validé leur première place de la Poule B après une large victoire 0-6 contre l’ALC Longvic dimanche dernier.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Post Instagram Voir sur instagram.com

En bas de classement, six équipes sont reléguées en Régional 1 : Saint-Denis, Châtellerault et Troyes (Poule A) sont accompagnées par Lattes, Valence et Mérignac (Poule B).