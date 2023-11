Pronostic AEK Athènes Brighton : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

Brighton prend une option sur la qualification contre l’AEK ?

Pourtant bien parti dans cette C3, l’AEK est à l’arrêt et commence à voir la qualification s’éloigner après deux défaites contre l’OM (3-1 et 2-0). 3e avec désormais 3 points de retard sur son adversaire du jour (2e), le club d’Athènes l’avait pourtant emporté à l’aller à la surprise générale en Angleterre (2-3). En championnat, ça se passe toujours aussi bien pour les Grecs, qui sont revenus à seulement 1 point du leader grâce à leur victoire du week-end contre Giannina (1-0). Pas d’absence majeure a priori pour aborder cette rencontre, avec les présences capitales du défenseur croate Vida et de l’ancien de l’ASSE Moukoudi. Le secteur offensif est aussi plutôt bien garni avec le buteur maison Levi Garcia (14 buts la saison passée) souvent blessé cette saison, le suédois Eliasson (2 buts, 4 passes décisives en championnat) et le Suisse Züber (3 buts).

La victoire du week-end contre Nottingham (2-3) a relancé la machine en PL pour Brighton qui n’avait plus gagné depuis 6 journées. Cela se passe mieux en Europa League pour les Seagulls avait mal démarré mais qui se sont imposés deux fois contre l’Ajax (2-0 et 0-2) pour se placer à la 2e place de la poule. Quelques joueurs seront absents pour le déplacement de jeudi, notamment les importants Estupinan et March (3 buts, 1 passe en PL) ou encore Lamptey, Milner, Enciso et Welbeck. Ils seront remplacés par des joueurs très talentueux et en grand forme, notamment l’ailier ivoirien Adingra (3 buts en PL), le Japonais Mitoma (3 buts et 3 passes en PL) ou encore la pépite Irlandaise Ferguson (5 buts en PL). Mais le plus prolifique sur la scène européenne reste Joao Pedro (4 buts en C3), également auteur d’un doublé ce week-end pour son entrée en jeu. L’effectif de Brighton est bien plus garni que son adversaire, qui connaît récemment plus de difficultés sur la scène européenne. Grâce à leur buteur attitré en C3, Joao Pedro, les Seagulls pourraient prendre leur revanche après l’aller (2-3).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

