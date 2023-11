Coupes d’Europe : de nombreuses équipes, dont l’OM, écopent de sanctions financières

Passage à la caisse.

Vu que la trêve internationale n’est pas la période la plus agitée de la saison, l’UEFA a pensé à tout, et a décidé lundi soir de dégainer des sanctions pour animer la trêve de plusieurs clubs. Des décisions qui font suite à divers incidents qui ont eu lieu lors de la quatrième journée de Ligue des champions et de Ligue Europa. Par exemple, les Young Boys de Berne vont devoir payer pas loin de 40 000 euros d’amende pour les dégradations causées par leurs supporters lors du déplacement à Manchester City le 7 novembre dernier (3-0).

Si Francfort et Helsinki sont aussi sanctionnés par la commission de discipline de l’UEFA, l’oscar de l’amende la plus chère est décerné à… l’Olympique de Marseille, qui devra payer 80 000 euros pour avoir allumé de multiples engins pyrotechniques dans l’enceinte du stade de l’AEK Athènes, le 9 novembre dernier. Leurs hôtes grecs ne sont pas non plus en reste, puisqu’entre l’usage de fumigènes et le blocage de routes publiques, le club athénien devra s’acquitter d’une amende de 76 000 euros en tout.

C’est ce qu’on appelle « faire feu de tout bois ».