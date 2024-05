Un projet sur trois ans pour réduire les lésions ligamentaires dans le foot féminin

Ce n’est pas trop tôt.

Chaque saison, le foot féminin prend un peu plus d’épaisseur. Mais sur certains aspects, le retard sur le foot masculin est encore très important. C’est notamment le cas concernant les blessures, tandis que les crampons sont pensés pour les hommes, et non pour les femmes. Quelques mois après l’enquête lancée par l’UEFA, c’est dans cette optique que la Fifpro, l’Union anglaise, Nike et l’université de Leeds Beckett se sont associés pour accélérer la recherche afin de réduire les lésions du ligament croisé antérieur (LCA), comme l’a dévoilé le syndicat des joueurs professionnels ce mardi.

« On sait peu de choses sur la manière de réduire ces blessures chez les footballeuses professionnelles, et la plupart des recherches et des programmes de réduction des blessures existants à ce jour se concentrent sur les joueuses amateurs », a écrit la Fifpro, qui avance également que les lésions ligamentaires sont deux à six fois plus fréquentes chez les femmes. Ce projet « LCA » court sur trois ans et est composé de trois étapes : l’examen des recherches déjà existantes, une évaluation des structures et des besoins des clubs de WSL (première division anglaise), et un suivi en temps réel des joueuses de la WSL. La création de chaussures ou d’équipements spécifiques au foot féminin n’a pas été évoquée, mais la présence de Nike dans ce projet indique tout de même que cela semble être un objectif.

Nike pourrait également lancer une étude pour soigner les joueurs aux pieds carrés.