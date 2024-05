Info So Foot : un défenseur français courtisé par le Bayern Munich et Manchester United

Le soleil Solet.

Arrivé au RB Salzbourg à l’été 2020, Oumar Solet pourrait faire ses valises. Selon nos informations, l’ancien défenseur lyonnais, à qui il reste un an de contrat, serait courtisé par deux grands clubs : le Bayern Munich et Manchester United. Le club anglais, qui va voir Raphaël Varane quitter ses rangs, a besoin de recruter pour étoffer son arrière-garde. D’autant plus que les avenirs de Victor Lindelöf, Jonny Evans et Harry Maguire sont incertains chez les Red Devils. Avec les Autrichiens, Solet n’a pas remporté le titre cette saison, mais a disputé 21 matchs de championnat, 3 en Ligue des champions et 4 en coupe. Soit un total de 28 matchs et 2 buts.

En tout cas, il devrait jouer en rouge.