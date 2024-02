Youth League : Lens rate le coche, Nantes continue son épopée

Journée mi-figue mi-raisin pour la jeunesse française.

Si la semaine dernière, l’équipe professionnelle du RC Lens a mis fin à son aventure européenne en étant éliminée par Fribourg en barrages de la Ligue Europa, les jeunes avaient encore leur carte à jouer en Youth League ce mercredi, face à l’Olympiakos. Malheureusement, les joueurs de Yohan Démont se sont fait éliminer en huitième de finale par le club grec, de la même manière que les grands, les Sang et Or menant également de deux buts avant de se faire rejoindre (2-2). Ici, ce sont aux tirs au but que les Artésiens ont craqué (4-2).

De son côté, le FC Nantes se déplaçait en Autriche sur le terrain du RB Salzburg, vainqueur de la compétition en 2017. Après la victoire folle des Canaris au tour précédent face au FC Séville, les Nantais écrivent à nouveau une belle page de leur histoire. Nantes a rapidement pris les devants dans la rencontre en ouvrant le score à la 19e minute de jeu par Malang Gomes. Toute la rencontre, les Autrichiens ont poussé pour revenir au score mais les Ligériens ont su résister à la pression, voyant même leur montant être heurté en toute fin de match. La Beaujoire verra donc un quart de finale de compétition européenne avec la réception du FC Copenhague le 12 ou le 13 mars prochain.

Olympiakos 2-2 (4-2) RC Lens

Buts : Kostoulas C. (58e) et Pnevmonidis S. (62e) pour les Grecs. Ayanda Sishuba (19e) et Rayan Fofana (52e) pour les Artésiens.

RB Salzbourg 0-1 FC Nantes

But : Malang Gomes (19e)