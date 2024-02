Youth League : Nantes se farcit Séville et file en huitièmes

La foule des grands soirs.

Il est 20h17 ce mercredi soir lorsque les réseaux sociaux du FC Nantes s’emballent : oui, 13 377 curieux se sont déplacés à la Beaujoire pour assister à ce barrage de Youth League – soit la 7e plus grosse affluence de l’histoire de la compétition – entre les Canaris et le Séville FC. Si, en tribunes tout va bien, c’est également le cas sur le pré. Déjà devant au score, les Nantais doublent puis triplent rapidement la mise. 3-0 à la 66e, l’affaire semble entendue et tout ce beau monde va pouvoir tranquillement faire la fête pendant la dernière demi-heure.

𝟭𝟯 𝟯𝟳𝟳 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀. 🤯 7ème meilleure affluence de l'histoire en @UEFAYouthLeague ! MERCI JAUNE ET VERT. pic.twitter.com/REmr5KPUlt — FC Nantes (@FCNantes) February 7, 2024

Il n’en sera finalement rien. En moins de dix minutes, les Andalous reviennent sur les jeunes du FCN et les embarquent dans une irrespirable séance de tirs au but. Un raté, un poteau et un arrêt de Tom Mabon plus tard, les Canaris filent en huitièmes, non sans avoir failli s’offrir un nouveau record en Youth League : celui de la remontada avec le plus de témoins oculaires.

Rendez-vous au tour suivant où les Lensois seront également de la partie.

