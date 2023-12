Youth League : Nantes jouera le Séville FC

Pour un frisson européen cette saison, le FC Nantes se tourne vers ses jeunes.

Le club canari était le seul représentant français au tirage des play-off de Youth League, qui a été effectué ce mardi entre les huit équipes issues de la voie des champions et les deuxièmes lors de la phase de poules. Résultat : le FCN, champion de son groupe la saison dernière, croisera la route du FC Séville après avoir passé deux doubles confrontations cet automne.

Un bon tirage pour les Canaris ? Possible, les Andalous ayant dû se contenter de la deuxième place de leur groupe derrière… le RC Lens. Les Sang et Or étaient allés s’imposer là-bas pour la seule défaite des Sévillans, avant d’assurer le nul à la maison pour boucler leur campagne. Cette fois, pas de match aller-retour pour les Nantais, mais une rencontre unique qui se disputera à la maison le 6 ou 7 février 2024. En espérant qu’elle puisse se dérouler à la Beaujoire, où 12 000 spectateurs s’étaient rendus en novembre dernier pour assister à la victoire nantaise contre Helsinki.

Sinon, l’enfer de Marcel Saupin, c’est bien aussi.