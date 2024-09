Youth League : Brest giflé par le Sturm Graz

Une gifle d’entrée.

Quelques heures avant les débuts historiques de Brest en Ligue des champions, les U19 du club ont eu le droit à une correction par les jeunes du Sturm Graz à Francis-Le Blé (1-4). Largement dominateurs dans le jeu, les Autrichiens sont récompensés de leurs efforts grâce à une magnifique frappe en lucarne de Leon Grgic (17e). Malgré une réaction après l’ouverture du score, les joueurs d’Olivier Auriac sont menés de deux buts à la pause.

Au retour des vestiaires, et grâce à un exploit individuel d’Ibrahim Yayiya Kanté (60e), les jeunes Finistériens réduisent l’écart et reviennent à un but. Des espoirs vite balayés. Leurs adversaires inscrivent le but du break à dix minutes de terme, avant d’achever la partie dans les ultimes secondes par le même Leon Grgic (95e+5).

⌚️ | 90+5' C'est terminé ici à Francis-Le Blé. Malgré une seconde période de bonne facture, nos Ty-Zefs s'inclinent face au @SKSturm pour leur entrée en lice dans la compétition.#SB29STU 1-4 pic.twitter.com/B9URfeEaUi — sb29academie (@sb29academie) September 19, 2024

Merci aux grands de ne pas faire la même ce soir.

