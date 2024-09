Loïc Badé prolonge l’aventure à Séville

La vie est belle pour Loïc Badé.

Quelques semaines après la médaille d’argent décrochée avec les Bleuets aux Jeux olympiques, l’ancien Rennais a été récemment appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour remplacer Wesley Fofana, blessé. Titulaire indiscutable avec Séville depuis le début d’année, Badé a annoncé une autre bonne nouvelle ce lundi, puisqu’il prolonge son contrat en Andalousie de deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié au club jusqu’en 2029, avec une clause libératoire de 50 millions d’euros. D’abord prêté par le Stade rennais en janvier 2023, puis définitivement acheté par Séville contre 12 millions d’euros quelques mois plus tard, le natif de Sèvres a disputé 63 matchs avec les Rojiblancos en un an et demi.

Loïc Badé tiene un mensaje para vosotros. 🗣️✍️😍 pic.twitter.com/RBYgxtGO6t — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 2, 2024

Cette annonce de prolongation va faire du bien à l’équipe de García Pimienta, dans une passe particulièrement compliquée dernièrement. Dix-huitième de Liga avec seulement deux points au compteur, le « Real Madrid de la Ligue Europa » a aussi connu un mercato estival chaotique. Si Saúl Ñíguez a bien débarqué en prêt pour renforcer les rangs, le club n’a enregistré aucune arrivée majeure, cédant même plusieurs joueurs importants comme Youssef En-Nesyri, Marcos Acuña ou encore Óliver Torres.

Séville dans la sauce andalouse.