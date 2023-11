Nantes se qualifie pour les barrages de la Youth League

Un parcours interminable.

Après s’être imposés 1-0 face à HJK à la Beaujoire le 8 novembre dernier devant plus de 12 000 spectateurs lors du match aller de deuxième tour de Youth League, les U19 du FC Nantes se sont inclinés 1-0 en Finlande mais… ont remporté la séance de tirs-au-but (1-1, 4-3 aux tab) ! Les jeunes Canaris se qualifient ainsi pour les barrages de la compétition, équivalents à des 16èmes de finale qui pourraient leur offrir ensuite une place dans le tableau final. Ils y affronteront les 6 ou 7 février 2024 un club ayant terminé deuxième de son groupe en phases de poules.

And it’s @FCNantes who advance from the #UYL domestic champions path following a penalty shootout victory over @hjkhelsinki! https://t.co/ak50u0vMG3

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) November 22, 2023